ઓલિમ્પિકના પ્રથમ દિવસે ભારતનું મેડલ જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર, શૂટિંગમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન

પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024માં સ્પર્ધાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ દિવસે (27મી જુલાઈ) ભારતીય શૂટરો પાસેથી મેડલની અપેક્ષા હતી, પરંતુ તેઓએ નિરાશ કર્યા. 10 મીટર એર રાઈફલ મિક્સ્ડ ટીમ ઈવેન્ટમાં બંને ભારતીય જોડી ફાઈનલ માટે પણ ક્વોલિફાઈ કરી શકી ન હતી. ઈલાવેનિલ વાલારિવન અને સંદીપ સિંહ 12મા સ્થાને રહ્યા. રમિતા જિંદાલ અને અર્જુન બબુતાએ છઠ્ઠું સ્થાન મેળવ્યું હતું. રમિતા-અર્જુને એકંદરે 628.7 માર્ક્સ મેળવ્યા છે. જ્યારે ઈલાવેનિલ-સંદીપ 626.3 અંક મેળવી શક્યા.

માત્ર ટોપ-4 ટીમો જ ફાઇનલમાં પહોંચી

10 મીટર એર રાઈફલ મિક્સ્ડ ટીમ ઈવેન્ટમાં માત્ર ટોપ-4 ટીમો મેડલ રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થઈ હતી. આ ઈવેન્ટની ફાઈનલ 27મી જુલાઈએ જ યોજાવાની છે. નોંધનીય છે કે ભારત માટે આજે આ એકમાત્ર મેડલ ઇવેન્ટ હતી. ઓલિમ્પિક ગેમ્સના પહેલા દિવસે ભારત તરફથી મેડલ જીતવાનો રેકોર્ડ વેઈટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુના નામે છે. ચાનુએ ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020ના પહેલા દિવસે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.

🇮🇳 Update: 10M AIR RIFLE MIXED TEAM QUALIFICATION Results 👇🏼

– Ramita Jindal and Arjun Babuta finished 6th with a score of 628.7

– Elavenil Valarivan and Sandeep Singh finished 12th with a score of 626.3

— SAI Media (@Media_SAI) July 27, 2024