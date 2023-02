વર્લ્ડ કપમાં ભારતની સતત બીજી જીત, વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 6 વિકેટે હરાવ્યું

હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતીય મહિલા ટીમે T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની તેમની બીજી મેચમાં ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ટીમની આ સતત બીજી જીત છે. આ પહેલા ભારતે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. મેચમાં પહેલા રમતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 6 વિકેટે 118 રન બનાવ્યા હતા. ઓફ સ્પિનર ​​દીપ્તિ શર્માએ સારી બોલિંગ કરી અને 4 ઓવરમાં 15 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. જવાબમાં ભારતીય ટીમે 18.1 ઓવરમાં 4 વિકેટે લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું હતું. હરમનપ્રીત કૌરે 33 અને રિચા ઘોષે અણનમ 44 રન બનાવ્યા હતા.

હરમનપ્રીત કૌર અને રિચા ઘોષે 72 રનની ભાગીદારી કરી

લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી હતી. 3.2 ઓવર બાદ સ્કોર વિના વિકેટે 32 રન હતો. આ પછી સ્કોર 3 વિકેટે 43 રન થઈ ગયો. શેફાલી વર્માએ 23 બોલમાં 28, સ્મૃતિ મંધાનાએ 7 બોલમાં 10 અને જેમિમા રોડ્રિગ્ઝ 5 બોલમાં માત્ર એક રન બનાવી શકી હતી. આ પછી હરમનપ્રીત કૌર અને રિચા ઘોષે 72 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમની જીત સુનિશ્ચિત કરી હતી. હરમનપ્રીત 42 બોલમાં 33 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે તે આઉટ થઈ ત્યારે ટીમને જીતવા માટે માત્ર 4 રન બનાવવાના હતા. રિચા 32 બોલમાં 44 રન અને દેવિકા વૈદ્ય 1 બોલમાં 0 રને અણનમ રહી હતી. રિચાએ ઇનિંગમાં 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ટુર્નામેન્ટની 10 ટીમોને 2 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રૂપમાંથી 2 ટીમ સેમિફાઇનલમાં જશે. ભારતે તેની પ્રથમ 2 મેચ જીતીને નોકઆઉટ માટેનો પોતાનો દાવો મજબૂત કર્યો છે.

એક ઓવરમાં 2 હીટ

આ પહેલા દીપ્તિ શર્માની શાનદાર બોલિંગથી ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 118 રન પર રોકી દીધું હતું. સ્ટેફની ટેલર (42 રન) અને શેમેન કેમ્પબેલ (30 રન)એ બીજી વિકેટ માટે 73 રનની ભાગીદારી કરીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને મેચમાં મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું હતું, પરંતુ દીપ્તિએ બંનેને એક જ ઓવરમાં વોક કરીને ભારતને વાપસી અપાવી હતી. તેણે 4 ઓવરમાં 15 રન આપીને 3 સફળતા મેળવી હતી.

A big milestone for Indian spinner Deepti Sharma 🌟

She becomes the first India international to reach the landmark in T20Is.

— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 15, 2023