T20 વર્લ્ડ કપ: વૈષ્ણવી શર્માએ હેટ્રિક લઈને ઇતિહાસ રચ્યો

ભારતીય અંડર-19 મહિલા ટીમની ડાબોડી સ્પિનર ​​વૈષ્ણવી શર્માએ મંગળવારે મલેશિયા સામે હેટ્રિક લઈને ઇતિહાસ રચ્યો. ICC અંડર-19 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2025 ની 16મી મેચમાં, વૈષ્ણવી શર્માએ ઇનિંગની 14મી ઓવરમાં પોતાની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. વૈષ્ણવી અંડર-૧૯ મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક લેનારી પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની. વૈષ્ણવીએ ઇનિંગ્સની 14મી ઓવરના બીજા બોલ પર નૂર એન બિન્તી રોસલાન (3) ને LBW આઉટ કરી. બીજા બોલ પર શર્માએ નૂર ઇસ્મા દાનિયા બિન્ટી મોહમ્મદ ડેનિયલને LBW આઉટ કરી. ત્યારબાદ ઓવરના ચોથા બોલ પર વૈષ્ણવીએ સિટી નજવાહને ક્લીન બોલ કરીને પોતાની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી અને ઇતિહાસ રચ્યો.

