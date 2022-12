પાકિસ્તાની મંત્રીના નિવેદન પર ભારતે આપી તીખી પ્રતિક્રિયા

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઈને પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટોના નિવેદન પર ભારત દ્વારા જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. ભારતે પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રીના નિવેદનને ‘અસંસ્કારી’ ગણાવ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે આ ટિપ્પણીઓ પાકિસ્તાન માટે પણ તેનું નિચલું સ્તર બતાવે છે. પાકિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાન દેખીતી રીતે 1971 માં આ દિવસને ભૂલી ગયા છે, જે બંગાળીઓ અને હિન્દુઓ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાની શાસકો દ્વારા આચરવામાં આવેલા નરસંહારનું સીધું પરિણામ હતું.

વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે પાકિસ્તાને પોતાની વિચારસરણી બદલવી જોઈએ. પાકિસ્તાન એવો દેશ છે જે ઓસામા બિન લાદેનને શહીદ ગણાવે છે અને લખવી, હાફિઝ સઈદ, મસૂદ અઝહર, સાજિદ મીર અને દાઉદ ઈબ્રાહિમ જેવા આતંકવાદીઓને આશ્રય આપે છે. અન્ય કોઈ દેશમાં 126 યુએન નિયુક્ત આતંકવાદીઓ અને 27 યુએન નિયુક્ત આતંકવાદી સંગઠનો નથી.

પાકિસ્તાને તેની માનસિકતા બદલવાની જરૂર છે

ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે વધુમાં કહ્યું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીએ UNSCમાં મુંબઈની નર્સ અંજલિ કુલથેની જુબાનીને વધુ ગંભીરતાથી સાંભળી હોત, જેણે પાકિસ્તાની આતંકવાદી અજમલ કસાબની ગોળીઓથી 20 ગર્ભવતી મહિલાઓના જીવ બચાવ્યા હતા. નાણામંત્રીને પાકિસ્તાનની ભૂમિકા સાફ કરવામાં વધુ રસ હતો. પાકિસ્તાનના નાણાપ્રધાનની નિરાશા તેમના જ દેશમાં આતંકવાદી સાહસોના માસ્ટરમાઇન્ડ તરફ નિર્દેશિત થશે, જેમણે આતંકવાદને તેમની રાજ્યની નીતિનો એક ભાગ બનાવ્યો છે. પાકિસ્તાને પોતાની માનસિકતા બદલવાની જરૂર છે.

બિલાવલ ભુટ્ટોએ શું કહ્યું?

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં મળેલી ઠપકો બાદ ગુસ્સે ભરાયેલા પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીએ ન્યૂયોર્કમાં તેમની પ્રેસ મીટમાં પીએમ મોદીને “ગુજરાતનો કસાઈ” કહ્યા હતા. તેણે કહ્યું હતું કે ઓસામા બિન લાદેન મરી ગયો છે, પરંતુ ગુજરાતનો કસાઈ નરેન્દ્ર મોદી હજી જીવે છે.

ભાજપે પણ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો

આ મામલે ભાજપ દ્વારા પણ આકરી પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મીનાક્ષી લેખીએ બિલાવલ ભુટ્ટોને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે કોવિડ દરમિયાન PMએ પણ પાકિસ્તાનની મદદ કરી હતી. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીને ખબર હોવી જોઈએ કે કાશ્મીર અને પંજાબમાં આતંકવાદ પાકિસ્તાનના કારણે છે. બિલાવલ ભુટ્ટોએ જે પ્રકારનું પાયાવિહોણું નિવેદન આપ્યું છે તે પાકિસ્તાન અને તેમની માનસિક નાદારી દર્શાવે છે. આ પાકિસ્તાન અને નિષ્ફળતા તરફ જઈ રહેલા નિષ્ફળ નેતાનું નિવેદન છે.

BJP workers protest against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari over his statement on PM Narendra Modi outside Pakistan High Commission in Delhi pic.twitter.com/WLTtHW9l9L

તમામ આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાનમાં છુપાયેલા છે

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, પાકિસ્તાન જેમને ઈંધણ આપી રહ્યું છે તેમના વિશે વાત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. પાકિસ્તાન એક એવો દેશ છે જેને દુનિયામાં કોઈ ઓળખ નથી મળતી. જે રીતે તેમના દેશની અવગણના કરવામાં આવે છે, તે જ રીતે તેમના નિવેદનની પણ અવગણના કરવી જોઈએ. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીના પૂર્વજોએ દુનિયામાં આતંકવાદ ફેલાવ્યો છે. તમામ આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાનમાં છુપાયેલા છે.

પાકિસ્તાનને હજુ પણ 1971ની હારનું દુઃખ છે

બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીના નિવેદન પર કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે 1971માં આજના દિવસે ભારતીય સેનાએ જે રીતે પાકિસ્તાનની સેનાને હરાવ્યું હતું, કદાચ તે હજુ પણ પીડામાં છે. તે પછી પણ પાકિસ્તાને આતંકવાદીઓ બનાવવા અને વધારવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા હતા. આતંકવાદ સામે કોઈએ સતત કડક કાર્યવાહી કરી છે તો મોદી સરકારમાં થયું છે. આવા નિવેદનો કોઈપણ વિદેશ મંત્રીને શોભતા નથી.

World has seen Pakistan's actions and intentions. They have been giving shelter to terrorists for a long time. PM Modi has taken strict actions against terrorism. The US killed Osama Bin Laden in Pakistan and India did a surgical strike in Pakistan: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/rAAdYxTHxb

