બ્રિટિશ હાઈ કમિશનરની PoK મુલાકાત પર ભારતે વ્યક્ત કર્યો ગુસ્સો!

ભારત સરકારે બ્રિટિશ હાઈ કમિશનરની પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરની મુલાકાત સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. બ્રિટિશ હાઈ કમિશનરની આ મુલાકાતને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે વાંધાજનક ગણાવી છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આ સંબંધમાં એક સત્તાવાર નિવેદન પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારતની સંપ્રભુતા અને ક્ષેત્રીય અખંડિતતાનું આ પ્રકારનું ઉલ્લંઘન સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. વિદેશ સચિવે આ મામલે ભારતમાં બ્રિટિશ હાઈ કમિશનર સમક્ષ પણ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. વિદેશ સચિવના જણાવ્યા અનુસાર, જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ભારતનો અભિન્ન અંગ છે અને રહેશે.

Salaam from Mirpur, the heart of the UK and Pakistan’s people to people ties! 70% of British Pakistani roots are from Mirpur, making our work together crucial for diaspora interests. Thank you for your hospitality! pic.twitter.com/3LyNFQan9H

— Jane Marriott (@JaneMarriottUK) January 10, 2024