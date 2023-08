IND Vs WI 5th T20 : ભારતે જીત્યો ટોસ, પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચોની T20 શ્રેણીની નિર્ણાયક મેચ ફ્લોરિડામાં રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પ્રથમ બોલિંગ કરી રહી છે. જોકે, ટોસ સમયે વિન્ડીઝના કેપ્ટને કહ્યું કે તે પણ પહેલા બેટિંગ કરવા માંગે છે. પાંચ મેચોની આ શ્રેણી હાલમાં 2-2થી બરાબર છે. આવી સ્થિતિમાં આજની મેચ જે પણ ટીમ જીતશે, સીરીઝ તેના નામે થશે.

