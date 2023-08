IND vs WI: ભારતે ચોથી T20 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 9 વિકેટે હરાવ્યું

ભારતે ચોથી T20 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને આસાનીથી હરાવ્યું છે. આ મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 9 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ રીતે 5 ટી-20 મેચોની સિરીઝ 2-2ની બરાબરી પર આવી ગઈ છે. ભારતીય ટીમને જીતવા માટે 179 રનનો ટાર્ગેટ હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ 17 ઓવરમાં 179 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. ભારત માટે બંને ઓપનર શુભમન ગિલ અને યશસ્વી જયસ્વાલે પચાસ રનનો આંકડો પાર કર્યો હતો.

