ભારતે ત્રીજી T20 માં શ્રીલંકાને હરાવી 3-0થી સિરીઝ જીતી

IND vs SL: ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવ્યું અને શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી. બંને ટીમોએ પોતપોતાના દાવમાં 20 ઓવરમાં 137 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે પરિણામ મેળવવા માટે સુપર ઓવરનો સહારો લેવામાં આવ્યો હતો. સુપર ઓવરમાં ભારતે શ્રીલંકાને માત્ર 2 રન બનાવવા દીધા હતા. સુપર ઓવરના પહેલા જ બોલ પર ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની જીત સુનિશ્ચિત કરી હતી. એક સમયે શ્રીલંકાને જીતવા માટે 30 બોલમાં 30 રન બનાવવાના હતા, પરંતુ ભારતની ડેથ બોલિંગે ફરી એકવાર તબાહી મચાવી દીધી.

𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍𝙎!

Congratulations to the @surya_14kumar-led side on clinching the #SLvIND T20I series 3⃣-0⃣ 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/UYBWDRh1op#TeamIndia pic.twitter.com/h8mzFGpxf3

— BCCI (@BCCI) July 30, 2024