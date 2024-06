IND vs PAK : પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી

T20 વર્લ્ડ કપ 2024 ની શાનદાર મેચ આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમો આઠમી વખત આમને-સામને મેદાનમાં ઉતરી રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પાકિસ્તાન માત્ર એક જ વાર ભારતને હરાવી શક્યું છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 6 વખત હરાવ્યું છે. આ મેચમાં પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબર આઝમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

It’s 🇮🇳 🆚 🇵🇰 in New York! 🔥

Babar Azam wins the toss and opts to field first against India.#T20WorldCup | #INDvPAK | 📝: https://t.co/OOyMdTA2PT pic.twitter.com/qOV2lTWTzw

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 9, 2024