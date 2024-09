IND vs PAK: ભારતીય હોકી ટીમે પાકિસ્તાનને 2-1 થી હરાવ્યું

ભારતીય હોકી ટીમે પાકિસ્તાનને 2-1 થી હરાવ્યું. ભારત માટે કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બંને ગોલ કર્યા. હીરો એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2024માં શનિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આ મેચ રમાઈ હતી. ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમની આ સતત પાંચમી જીત હતી. હવે ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે.

India vs Pakistan lived up to the hype with non-stop action and intense rivalry!

