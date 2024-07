ભારત ચેમ્પિયન્સે પાકિસ્તાનને હરાવી ટાઇટલ જીત્યું

વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સ 2024નું ટાઇટલ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન્સના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે. બર્મિંગહામમાં રમાયેલી ફાઈનલ મેચ યુવરાજ સિંહના નેતૃત્વમાં ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન્સે સરળતાથી જીતી લીધી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાનની ટીમ 156 રન બનાવી શકી હતી અને જવાબમાં ભારતીય ચેમ્પિયન્સે 5 વિકેટ ગુમાવીને આસાનીથી ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન્સની જીતનો હીરો હતો અંબાતી રાયડુ, જેણે શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને માત્ર 30 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા હતા. યુસુફ પઠાણે 16 બોલમાં 30 રનની ઇનિંગ રમી હતી. બોલિંગમાં અનુરીત સિંહે 3 વિકેટ લીધી હતી.

6th July – Younis Khan in the League stage – “we took the revenge by defeating India”.

13th July – INDIA DEFEATED PAKISTAN IN THE FINAL OF THE SAME TOURNAMENT. 🇮🇳🤣🤣#WCL2024 #INDvPAK #INDvsPAK pic.twitter.com/TFyXQ1Hmji

— Dr. Rahul Jat 🇮🇳 (@Rahul_jaat001) July 14, 2024