ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 168 રનથી હરાવી શ્રેણી 2-1થી જીતી

ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 168 રનથી હરાવ્યું છે. આ રીતે ટીમ ઈન્ડિયાએ 3 T20 મેચોની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી છે. ન્યૂઝીલેન્ડને જીતવા માટે 235 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, પરંતુ આખી ટીમ માત્ર 66 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે અર્શદીપ સિંહ, ઉમરાન મલિક અને શિવમ માવીને 2-2 સફળતા મળી હતી. ટી20 ફોર્મેટમાં ભારતની આ સૌથી મોટી જીત છે.

𝘼𝙣 𝙚𝙢𝙥𝙝𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮! #TeamIndia win the third and final T20I by 1️⃣6️⃣8️⃣ runs and clinch the #INDvNZ series 2️⃣-1️⃣ 👌

ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોનો ફ્લોપ શો

ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ડેરી મિશેલે સૌથી વધુ 35 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 1 ફોર અને 3 સિક્સર ફટકારી હતી. જ્યારે કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે 13 રન બનાવ્યા હતા. આ રીતે ન્યૂઝીલેન્ડના માત્ર બે બેટ્સમેન ડબલ ફિગરને પાર કરી શક્યા. જ્યારે કિવી ટીમના 9 બેટ્સમેન ડબલ ફિગરને સ્પર્શી શક્યા ન હતા. ભારત માટે કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ 4 ઓવરમાં 16 રન આપીને 4 ખેલાડીઓને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો. જ્યારે અર્શદીપ સિંહે 3 ઓવરમાં 16 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. ઉમરાન મલિકે 2.1 ઓવરમાં 9 રનમાં 2 ખેલાડીઓને આઉટ કર્યા હતા. આ સિવાય શિવમ માવીએ 2 ઓવરમાં 2 બેટ્સમેનોને 12 રન આપીને પેવેલિયનનો રસ્તો બતાવ્યો હતો.

Captain @hardikpandya7 led from the front with a fabulous four-wicket haul and was our Top Performer from the second innings 👏🏻

Take a look at his bowling summary ✅

Scorecard – https://t.co/1uCKYafzzD #INDvNZ @mastercardindia pic.twitter.com/kKdyDdXD2L

