IND vs NZ: બીજી ODI મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ, સૂર્યાની ઝડપી બેટિંગ પર પાણી ફરી વળ્યું

હેમિલ્ટનમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે સીરીઝની બીજી મેચ રમાઈ હતી. પરંતુ વરસાદના કારણે આ મેચ પૂર્ણ થઈ શકી ન હતી અને રદ કરવામાં આવી હતી. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 12.5 ઓવરમાં 89 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન સૂર્યકુમાર યાદવ ઝડપી બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ વરસાદે તેની જોરદાર ઇનિંગ્સને બરબાદ કરી દીધી હતી. શુભમન ગિલ 4 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 45 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો.

Handshakes 🤝 all around after the second ODI is called off due to rain.

Scorecard 👉 https://t.co/frOtF82cQ4 #TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/pTMVahxCgg

— BCCI (@BCCI) November 27, 2022