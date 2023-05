ઈમરાન ખાનની ફરી થઈ શકે છે ધરપકડ! અલ કાદિર ટ્રસ્ટ કૌભાંડ કેસમાં આજે રજૂઆત

પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાન અલ કાદિર ટ્રસ્ટ કેસમાં કોર્ટમાં હાજર થયા. આ સિવાય તેની પત્ની બુશરા બીવીનો પણ પરિચય કરાવવામાં આવશે. આ પહેલા 12 મેના રોજ ઈમરાન ખાનને અલ કાદિર ટ્રસ્ટ કેસમાં ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટમાંથી 2 અઠવાડિયા માટે જામીન મળ્યા હતા.

ઈમરાન ખાનના ઘરમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓને સોંપવાનું અલ્ટીમેટમ હવે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. પંજાબ પ્રાંતની સરકાર દ્વારા આ અલ્ટીમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઈમરાન પોતાના ઘરમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓને 24 કલાકની અંદર પોલીસને સોંપી દે. જોકે, આવું કંઈ થયું નથી. જે બાદ તેના ઘર તરફ જતા તમામ રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

Nation has been taken over by a bunch of crooks, criminals, duffers devoid of any ethics or morality.

While the country sinks into its worst economic crisis esp unprecedented inflation and unemployment, all those in power are concentrating on how to crush the biggest and the… pic.twitter.com/j6LktOHxQJ

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 18, 2023