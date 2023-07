‘UCCનો અમલ કરવો એ કલમ-370 દૂર કરવા જેટલું સરળ નથી’ : ગુલામ નબી આઝાદ

યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને દેશમાં ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. કાયદા પંચે આ મુદ્દે દેશના લોકો અને ધાર્મિક સંગઠનો પાસેથી અભિપ્રાય માંગ્યો છે. દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ આઝાદ પાર્ટીના વડા ગુલામ નબી આઝાદે પણ સમાન નાગરિક સંહિતા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે સલાહ આપી છે કે કેન્દ્ર સરકારે UCC વિશે વિચારવું જોઈએ નહીં. કારણ કે તેનાથી તમામ ધર્મના લોકો નારાજ થશે. ગુલામ નબી આઝાદે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે કલમ 370ને હટાવવા જેટલું સરળ નથી. માત્ર મુસ્લિમો જ નહીં, પણ ત્યાં શીખ, ખ્રિસ્તી, આદિવાસી, પારસી, જૈન છે. એક સાથે આટલા બધા ધર્મોને નારાજ કરવું કોઈ પણ સરકાર માટે સારું નહીં હોય અને મારી આ સરકારને સલાહ છે કે તેમણે આવું પગલું ભરવાનું ક્યારેય ન વિચારવું જોઈએ.

મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડે પણ વિરોધ કર્યો હતો

યુસીસી પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના તાજેતરના નિવેદન બાદ સમગ્ર દેશમાં આ મુદ્દે ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડે આ પગલાનો વિરોધ કર્યો છે. મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડે ગુરુવારે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, એનસીપીના વડા શરદ પવાર અને મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે આ મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી. આ પછી, મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે કોંગ્રેસે ખાતરી આપી છે કે જ્યારે UCC સંસદમાં ચર્ચા માટે આવશે ત્યારે પાર્ટી તેમની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં લેશે.

#WATCH | Srinagar, J&K: Democratic Progressive Azad Party chief Ghulam Nabi Azad Uniform Civil Code, says, “…This is not as easy as abrogation of article 370. It has all religions, not only Muslims, but it has Sikhs, Christians, tribals, Jains, and Parsis… angering so many… pic.twitter.com/HB5itFvzjd

— ANI (@ANI) July 8, 2023