IIFA એવોર્ડ 2024: એનિમલ બેસ્ટ ફિલ્મ, શાહરૂખ બેસ્ટ એક્ટર

દુબઈનું અબુ ધાબી આ દિવસોમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સથી ચમકી રહ્યું છે. હિન્દી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીથી લઈને સાઉથ સિનેમા સુધીના લગભગ તમામ મોટા સ્ટાર્સ આઈફા એવોર્ડ્સમાં હલચલ મચાવવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા છે. જ્યારે ઘણા મોટા સ્ટાર્સે આ ઈવેન્ટમાં સ્ટેલર પર્ફોર્મન્સ આપ્યું હતું, તો અન્ય ઘણા સ્ટાર્સને આખા વર્ષ દરમિયાન તેમના શાનદાર પ્રદર્શન માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

Bhushan Kumar, Krishan Kumar, and Pranay Reddy Vanga—received the NEXA IIFA 2024 trophy under the Best Picture category! Huge congratulations to them. pic.twitter.com/QIM2sy4adr

બોલિવૂડના રોમાન્સ કિંગ શાહરૂખ ખાને આઈફા એવોર્ડ સ્ટેજ પર વિકી કૌશલ સાથે હોસ્ટિંગની જવાબદારી સંભાળી હતી અને ભારે ઉત્તેજના સર્જી હતી. તેના અભિનય, કોમિક ટાઈમિંગ અને ડાઉન ટુ અર્થ વ્યક્તિત્વથી દરેક જણ પ્રભાવિત થયા હતા. આટલું જ નહીં તેને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ રાની મુખર્જીને આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ વર્ષની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ કઈ હતી? તો ચાલો તમને જણાવીએ સંપૂર્ણ યાદી – કોને કયો એવોર્ડ મળ્યો…

Truly the queen of remarkable performances! Rani Mukerji wins the NEXA IIFA 2024 trophy for Performance in a Leading Role (Female) for bringing exceptional depth and emotion to her heart-wrenching portrayal in the film Mrs. Chatterjee vs. Norway. pic.twitter.com/dFIF5mUaqw

