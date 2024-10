ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં બુમરાહની બુમ બુમ

ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ બુધવારે વિશ્વનો ટોપ ફાસ્ટ બોલર બની ગયો છે. તેણે રવિચંદ્રન અશ્વિનને પાછળ છોડી દીધો. અનુભવી બોલરે તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશ સામે રમાયેલી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં તેના પ્રદર્શનના આધારે ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ સાથે જ યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ અને અનુભવી બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીને પણ ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ફાયદો થયો છે. આ ફાસ્ટ બોલરે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાયેલી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 11 વિકેટ ઝડપી હતી. હવે તેમને આનો લાભ મળ્યો છે. તે એક જગ્યાએ કૂદીને ટોચ પર પહોંચ્યો. હવે તેના 870 પોઈન્ટ છે. આ સાથે જ અશ્વિન બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. તેના ખાતામાં 869 પોઈન્ટ છે.

