મહિલાઓ મુદ્દે નિવેદન બાદ થયો હંગામો, નીતિશ કુમારે વિધાનસભામાં માફી માંગી

બિહાર વિધાનસભામાં મહિલાઓ પર ટિપ્પણી કર્યા બાદ નીતિશ કુમારે માફી માંગી છે. તેણે કહ્યું કે મેં માત્ર મહિલા શિક્ષણની વાત કરી છે. મારા નિવેદનનું ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું. જો મેં કંઈપણ ખોટું કહ્યું હોય, તો હું માફી માંગુ છું. મેં જે કહ્યું તે હું પાછું લઉં છું. વાસ્તવમાં નીતિશ કુમાર વસ્તી નિયંત્રણની વાત કરી રહ્યા હતા. તેમનો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે જો સ્ત્રી ઈચ્છે તો તે વસ્તીને નિયંત્રિત કરી શકે છે. તે તેના પતિને સેક્સ કરતા રોકી શકે છે.

Nitish Kumar’s remarks like ‘C’-grade movie dialogue, apology not enough: NCW chief on Bihar CM’s statement on birth control Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/jZubESKP3y — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) November 8, 2023

નીતિશ કુમારના આ નિવેદન બાદ વિવાદ ઉભો થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે નીતીશ કુમાર સેક્સ એજ્યુકેશન વિશે વાત કરી રહ્યા હતા પરંતુ તેમણે તેને ખૂબ જ હળવી ભાષામાં સમજાવ્યું. નીતીશ કુમારના આ નિવેદનથી ખાસ કરીને મહિલા ધારાસભ્યોને દુઃખ થયું છે. બધાએ મુખ્યમંત્રીના નિવેદનોની સખત નિંદા કરી. બિહાર વિધાન પરિષદની મહિલા MLC નિવેદિતા સિંહે નીતિશ કુમાર પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા.

I apologise, if my statement has hurt anyone: Nitish Kumar Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/CVKcG6nzaa — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) November 8, 2023

નીતીશના આ નિવેદન બાદ તે ગૃહમાંથી બહાર નીકળી ગઈ અને રડવા લાગી. નિવેદિતા સિંહે કહ્યું કે નીતિશ કુમારે મહિલાઓનું અપમાન કર્યું છે. તેમણે જે વાતો કહી તે વિશે બધા જાણે છે પરંતુ તેમણે ગૃહમાં જાહેરમાં આવા નિવેદનો ન કરવા જોઈએ.