બ્રાઝિલમાં બસ-ટ્રક વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત, 38ના મોત

બ્રાઝિલમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો છે. અહીં એક પેસેન્જર બસ અને ટ્રક વચ્ચેની અથડામણમાં 38 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. આ અકસ્માત બ્રાઝિલના મિનાસ ગેરાઈસ વિસ્તારમાં થયો હતો. આ અકસ્માત બાદ હાહાકાર મચી ગયો હતો. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બસમાં 45 મુસાફરો સવાર હતા અને તે સાઓ પાઉલોથી નીકળી હતી.

At least 38 people have been killed in a crash involving a bus and a lorry on a major road in southeastern Brazil.#Brazil pic.twitter.com/zS6yvC0drh

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) December 22, 2024