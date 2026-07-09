PM મોદીના સ્વાગત પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડના વડાપ્રધાનની મોટી જાહેરાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાના ત્રણ દેશોના પ્રવાસના બીજા ચરણમાં હાલ ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચ્યા છે. ત્યાંના કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ ન્યૂઝીલેન્ડની મુલાકાત લેવાના છે. જોકે, પીએમ મોદી ન્યૂઝીલેન્ડ પહોંચે તે પહેલા જ ત્યાંના વડાપ્રધાન ક્રિસ્ટોફર લક્સને (Christopher Luxon) બંને દેશોના વ્યાપારિક સંબંધોને લઈને એક બહુ મોટી જાહેરાત કરી દીધી છે. પીએમ ક્રિસ્ટોફરે ભારત સાથે પ્રસ્તાવિત ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA – મુક્ત વ્યાપાર કરાર) ને લઈને મોટો સંકેત આપતા જાહેરાત કરી છે કે ન્યૂઝીલેન્ડથી ભારત થતા 57% નિકાસ પર કોઈ ટેરિફ (આયાત જકાત) લાગશે નહીં.
ક્યારથી લાગુ થશે આ નવો ટેરિફ નિયમ?
ન્યૂઝીલેન્ડના પીએમ ક્રિસ્ટોફરે જણાવ્યું હતું કે ભારત સાથેનો ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ લાગુ થતાની સાથે જ ન્યૂઝીલેન્ડના 57% નિકાસ પર પહેલા જ દિવસથી આયાત લોડિંગ શુલ્ક શૂન્ય થઈ જશે. તેમનું માનવું છે કે આ કદમ બંને દેશોના આર્થિક સંબંધોને એક નવી ઊંચાઈ આપશે અને ન્યૂઝીલેન્ડના વ્યાપારીઓ માટે વિશાળ ભારતીય બજારના દરવાજા વધુ મોટા પાયે ખોલી દેશે. વડાપ્રધાન લક્સને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘એક્સ’ (X) પર આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની માહિતી શેર કરતા કહ્યું કે ભારત સાથે થનારો આ વ્યાપાર કરાર ન્યૂઝીલેન્ડના બિઝનેસ સેક્ટર માટે એક બહુ મોટી તક સાબિત થશે.
4 દાયકા (40 વર્ષ) બાદ ભારતીય વડાપ્રધાનનો ઐતિહાસિક પ્રવાસ
પીએમ લક્સને એક્સ પર લખ્યું કે ભારત નિકાસ કરવામાં આવતા કુલ ઉત્પાદનોમાંથી 57% પ્રોડક્ટ્સ પર પ્રથમ દિવસથી જ ટેરિફ સમાપ્ત થઈ જશે. આનાથી નિકાસકારોનો ખર્ચ ઘટશે અને ભારતીય બજારમાં ન્યૂઝીલેન્ડની પ્રોડક્ટ્સ વધુ સ્પર્ધાત્મક (Competitive) બની શકશે. આ મહત્વની જાહેરાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 અને 11 July ના રોજ બે દિવસીય સત્તાવાર રાજકીય પ્રવાસે ન્યૂઝીલેન્ડ પહોંચવાના છે. વડાપ્રધાન લક્સનના આમંત્રણ પર થઈ રહેલો આ પ્રવાસ ઘણી રીતે ઐતિહાસિક છે, કારણ કે લગભગ 4 દાયકા (40 વર્ષ) બાદ કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાનનો આ ન્યૂઝીલેન્ડનો પ્રથમ સત્તાવાર પ્રવાસ હશે.
પીએમ મોદી અને ક્રિસ્ટોફર વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો
પોતાના આ પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઓકલૅન્ડમાં ન્યૂઝીલેન્ડના પીએમ ક્રિસ્ટોફર લક્સન સાથે હાઈ-લેવલ દ્વિપક્ષીય બેઠક (Bilateral Talks) કરશે. આ બેઠકમાં બંને દેશો વચ્ચે વ્યાપાર, રોકાણ (Investment), સંરક્ષણ સહયોગ, કૃષિ, શિક્ષણ, પ્રૌદ્યોગિકી (Technology) અને ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં વ્યૂહાત્મક સહયોગ સહિતના અનેક મહત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડના રાજદ્વારી સંબંધોનો ઝડપથી વિસ્તાર થયો છે અને બંને દેશો આર્થિક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં મજબૂત પગલાં ભરી રહ્યા છે.