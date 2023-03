અદાણી ગ્રૂપ પછી હિંડનબર્ગના નિશાને જેક ડોર્સીની કંપની

અદાણી ગ્રૂપ પછી શોર્ટ સેલર હિંડનબર્ગ રિસર્ચે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે બ્લોક ઇન્કના શેરમાં ઘટાડો કર્યો છે. રિસર્ચ ફર્મે કહ્યું છે કે તેણે જેક ડોર્સીની આગેવાની હેઠળની પેમેન્ટ કંપનીના શેર શોર્ટ કર્યા છે. હિંડનબર્ગ રિસર્ચે તેના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે કંપનીએ યુઝર્સની સંખ્યામાં વધારો કર્યો છે, પરંતુ તેણે ગ્રાહકો બનાવવા પર થતા ખર્ચમાં ઘટાડો કર્યો છે. હિન્ડેનબર્ગ રિપોર્ટ સપાટી પર આવ્યા પછી પ્રીમાર્કેટ ટ્રેડમાં બ્લોક શેર 18 ટકા નીચે છે.

હિંડનબર્ગ રિસર્ચે તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે વર્ષની તપાસમાં તે જાણવા મળ્યું છે કે બ્લોકે વ્યવસ્થિત રીતે વસ્તી વિષયકનો લાભ લીધો છે જેનો તે મદદ કરવાનો દાવો કરે છે. અહેવાલ જણાવે છે કે બ્લોકના વ્યવસાય પાછળનો જાદુ શિકારી નવીનતા નથી, પરંતુ તેનો ગ્રાહકો અને સરકારને છેતરવાનો હેતુ છે. ઉપરાંત નિયમનને ટાળવા માટે, શિકારી લોન, ક્રાંતિકારી ટેક્નોલોજી, રોકાણકારોને મૂંઝવણમાં મૂકવા અને મેટ્રિક્સને ફુગાવો.

