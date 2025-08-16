અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ, જળબંબાકારની સ્થિતિ

રાજ્યમાં ફરી મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરુ કરી છે. અમદાવાદમાં પણ ગઈકાલે મોડી રાતથી શરૂ થયેલા ધોધમાર વરસાદે આજે સવારે પણ ચાલુ રહેતાં શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, શહેરમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમું પાણી ભરાયું.
🔹અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા
શહેરના પૂર્વ વિસ્તારો જેવા કે વટવા, ઓઢવ, મણિનગર, નરોડા, વસ્ત્રાલ, અને હાટકેશ્વરમાં ચાર ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો, જ્યારે પશ્ચિમ વિસ્તારો જેવા કે વસ્ત્રાપુર, સેટેલાઇટ, જોધપુર, થલતેજ, બોપલ, એસ.જી. હાઇવે, અને વેજલપુરમાં પણ બે થી ત્રણ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. આ ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાયા, અને ઘરો તેમજ દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. AMCની ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાની ખામીઓ આ વરસાદે ઉજાગર કરી, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી નિકાલની સમસ્યા સર્જાઈ.
🔹અમદાવાદમાં મેઘરાજની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
🔹વાસણા ડેમનું જળસ્તર વધતાં ચાર દરવાજા ખોલાયા
🔹નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ
શારદાબેન હોસ્પિટલ નજીક, અખબારનગર અંડરપાસ, અને ખોખરાથી સીટીએમ જતા રસ્તા પર પાણી ભરાયું, જેના કારણે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ઊભી થઈ અને વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. હવામાન વિભાગે આગામી 24 ઓગસ્ટ સુધી શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, અને અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે વરસાદનો આ રાઉન્ડ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. નાગરિકોને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવા અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.