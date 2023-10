હમાસ-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ : ભારતે પેલેસ્ટાઈનને 32 ટન રાહત સામગ્રી મોકલી

ભારતે રવિવારે પેલેસ્ટાઈનના લોકો માટે લગભગ સાડા છ ટન તબીબી સહાય અને 32 ટન આપત્તિ રાહત સામગ્રી મોકલી છે. ભારતીય વાયુસેનાનું સી-17 ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ રાહત સામગ્રી લઈને ઈજિપ્તના અલ-આરિશ એરપોર્ટ માટે રવાના થઈ ગયું છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર કહ્યું, “ભારતે પેલેસ્ટાઈનના લોકોને માનવતાવાદી સહાય મોકલી છે. IAF C-17 લગભગ સાડા છ ટન તબીબી સહાય અને પેલેસ્ટાઈનના લોકો માટે 32 ટન આપત્તિ રાહત સામગ્રી લઈને ઈજિપ્તના અલ-આરિશ એરબેઝ માટે રવાના થઈ.

“🇮🇳 sends Humanitarian aid to the people of 🇵🇸! An IAF C-17 flight carrying nearly 6.5 tonnes of medical aid and 32 tonnes of disaster relief material for the people of Palestine departs for El-Arish airport in Egypt,” posts @MEAIndia

