તરણેતરના મેળાને મળી મંજૂરી..

રાજ્યમાં ભારે વરસાદને પગલે સૌરાષ્ટ્રના લગભગ તમામ મેળા રદ કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ હાલ મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. આ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગરનો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તરણેતરના મેળાને લઈને મહત્ત્વના સમાચાર આવ્યા છે. આગામી છઠ્ઠીથી નવમી સપ્ટેમ્બર સુધી તરણેતરનો મેળો યોજાશે. સાંસદ, ધારાસભ્ય, પંચાયતોના પદાધિકારીઓ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ વચ્ચે યોજાયેલી બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, ભાજપ સાંસદ ચંદુભાઈ શિહોરા, જિલ્લા કલેકટર કે.સી. સંપટ ઉપસ્થિતિમાં બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં સુરેન્દ્રનગરનો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તરણેતરના મેળાને ચાર દિવસ માટે યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આગામી છઠ્ઠીથી નવમી સપ્ટેમ્બર સુધી મેળો યોજાશે. તરણેતરના મેળાની કામગીરી 31મી ઑગસ્ટથી શરૂ કરી દેવામાં આવશે.

Are you ready to attend the celebrations at Gujarat’s most colourful fair? Yes, the Tarnetar Fair is happening from 6th to 9th September, 2024. Plan your trip to enjoy the vibrant tradition, soulful devotion, romance and dance along with sporty flair at Tarnetar Fair.… pic.twitter.com/lzhjvTWGaG

— Gujarat Tourism (@GujaratTourism) August 31, 2024