Gujarat: બોટમાંથી 173 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયું, બેની ધરપકડ

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે રવિવારે ડ્રગના દાણચોરો સામે બે દિવસના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં અરબી સમુદ્રમાં માછીમારી કરતી બોટમાંથી 173 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું હતું. રવિવારે કોસ્ટ ગાર્ડનું આ બીજું ઓપરેશન હતું. કોસ્ટ ગાર્ડે, ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) ની વિશ્વસનીય બાતમી પર કામ કરતા, તેના જહાજો અને એરક્રાફ્ટને દરિયામાં તૈનાત કર્યા. શંકાસ્પદ બોટની ઓળખ કર્યા બાદ તેને તાત્કાલિક અટકાવી દેવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ફિશિંગ બોટ અંદાજે 173 કિલો ડ્રગ્સની દાણચોરીમાં સંડોવાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બોટના ક્રૂની તપાસ ચાલુ છે.

In back to back Anti #Narco #Operations @IndiaCoastGuard Ship jointly with #ATS #Gujarat apprehended a Fishing Boat with 173Kg narcotics and 2 perpetrators at sea.

Further investigations in progress.

The operation follows the seizure of #Pakistani Fishing Boat on 28 Apr.… pic.twitter.com/tHu0OKkKFD

