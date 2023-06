ગયા વર્ષની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ માટે પ્રચાર કરનાર શંકરસિંહ વાઘેલા 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે વિપક્ષી એકતાના પ્રયાસો વચ્ચે સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવને મળ્યા હતા. સમાજવાદી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ વિધાનસભાના નેતા વાઘેલાએ ISCOને સૌજન્ય બેઠક ગણાવી હતી.

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાના ઉત્તર પ્રદેશમાં ધામા

હાલમાં વિપક્ષી દળોના ગઠબંધનના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે જેના વચ્ચે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને નરેન્દ્ર મોદીના એક સમયના સાથી શંકરસિંહ વાઘેલા સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવને બુધવારે મળવા પહોંચ્યા હતા. સમાજવાદી પાર્ટી અને ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ સિપાહી શંકરસિંહે આ મુલાકાતને શિષ્ટાચાર ભેટ નામ આપ્યું છે. આ સાથે જ ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલને પણ મળ્યા હતા.

જાણો શંકરસિંહ વાઘેલાએ શું કહ્યું ?

વાઘેલાએ વાતચિતમાં કહ્યું કે, 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં માત્ર સમાજવાદી પાર્ટી જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવવા સક્ષમ છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં માત્ર સમાજવાદી પાર્ટી જ ભાજપને પડકાર આપશે. શંકરસિંહ બઘેલા ગુજરાતના રાજકારણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.વધુમાં શંકરસિંહ બઘેલાએ કહ્યું કે, હું અહીં શિષ્ટાચાર ભેટ માટે આવ્યો હતો, જો રાજનૈતિક વાત હશે તો જાણકારી જાહેર કરવામાં આવશે. સમાન નાગરિક સંહિતા પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ટિપ્પણીને લઈને વાઘેલાએ કહ્યું કે, આ તેમની માર્કેટિંગની રીત છે બીજું કશું જ નથી.

અખિલેશ યાદવ અને શંકરસિંહ વાઘેલા વચ્ચેની મુલાકાતથી રાજકારણાં ગરમાવો

બસપા સુપ્રીમો માયાવતીએ પટનામાં વિપક્ષી પાર્ટીઓની બેઠકમાં કટાક્ષ કર્યો અને ઉત્તર પ્રદેશનો ઉલ્લેખ કર્યો, તેમણે કહ્યું કે,વિપક્ષી દળોના વ્યવહારથી નથી લાગતું કે તેઓ ઉત્તર પ્રદેશમાં પોતાના ઉદ્દેશ્યને લઈને ગંભીર હોય. આવી સ્થિતિમાં વાઘેલા અને ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવની મુલાકાતને પણ રાજકીય મહત્વ માનવામાં આવે છે.

Met Former Chief Minister of UP Shri @yadavakhilesh Ji yesterday at Lucknow. We had fruitful meeting where we discussed current political scenario and the opposition unity to oust the BJP from power in the 2024 Lok Sabha polls. pic.twitter.com/yqPdRVtQn5

— Shankersinh Vaghela (@ShankersinhBapu) June 29, 2023