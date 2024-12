કાંતારા હિરો ઋષભ શેટ્ટી હવે મરાઠા યોદ્ધા બનવાની તૈયારીમાં

મુંબઈ: રિષભ શેટ્ટી તેની ફિલ્મ ‘કાંતારા’ના બીજા ભાગને લઈને ચર્ચામાં છે. નિર્માતાઓ આ ફિલ્મ વિશે સતત નવા અપડેટ્સ શેર કરી રહ્યા છે. 2022માં રિલીઝ થયેલી ‘કાંતારા’ને દર્શકોમાં ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી હતી. હવે અભિનેતા તેની આગામી ફિલ્મોને લઈને ચર્ચામાં છે. રિષભ શેટ્ટીની ‘કાંતારા 2’ ઑક્ટોબર 2025માં સ્ક્રીન પર આવશે, જેની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન અભિનેતા તેની નવી ફિલ્મને લઈને ચર્ચામાં આવ્યા છે. રિષભ શેટ્ટી પીરિયડ ડ્રામા ફિલ્મ ‘છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ’માં જોવા મળશે, જેની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ઋષભ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજમાં જોવા મળશે

નિર્માતાઓએ ફિલ્મમાંથી રિષભ શેટ્ટીનું ફર્સ્ટ લૂક પોસ્ટર પણ રિલીઝ કર્યું છે, જેમાં કન્નડ અભિનેતા મરાઠા યોદ્ધાના અવતારમાં જોવા મળે છે. આ પોસ્ટરે ઋષભ શેટ્ટીના ચાહકોમાં ઉત્સાહ વધારી દીધો છે. આ ફિલ્મને સંદીપ સિંહ ડાયરેક્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે. સંદીપ અને રિષભ બંનેએ આ ફિલ્મનું પોસ્ટર શેર કર્યું છે.

Our Honour & Privilege, Presenting the Epic Saga of India’s Greatest Warrior King – The Pride of Bharat: #ChhatrapatiShivajiMaharaj. #ThePrideOfBharatChhatrapatiShivajiMaharaj

This isn’t just a film – it’s a battle cry to honor a warrior who fought against all odds, challenged… pic.twitter.com/CeXO2K9H9Q

— Rishab Shetty (@shetty_rishab) December 3, 2024