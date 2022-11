તમિલનાડુના મદુરાઈમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ, 5ના મોત

ફાયર ક્રેકર્સ ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટઃ તમિલનાડુના મદરાઈ જિલ્લામાં એક ખાનગી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ ફાટી નીકળ્યા બાદ જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. આ અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 10 લોકો ઘાયલ થયા છે. મદુરાઈના એસપી દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના મદુરાઈ જિલ્લાના ઉસિલામ્બટ્ટી પાસે બની હતી. હાલ આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી.

Tamil Nadu | An explosion occurred in a firecracker factory near Usilambatti in the Madurai district today, confirms SP Madurai.

Details awaited.

