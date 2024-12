કંગના સહિત ફિલ્મ સ્ટાર્સે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયન ગુકેશને પાઠવ્યા અભિનંદન

મુંબઈ: ભારતનો ડી ગુકેશ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ચીનના ડીંગ લિરેનને હરાવીને સૌથી યુવા વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયન (World Chess Champion) બની ગયો છે. ગુકેશ પહેલા આ રેકોર્ડ રશિયન ચેસ ચેમ્પિયન ગેરી કાસ્પારોવના નામે હતો. આ રેકોર્ડ 1985થી તેના નામે હતો, તેને પાછળ છોડીને ભારતના ડી ગુકેશ હવે સૌથી યુવા ચેસ ચેમ્પિયન તરીકે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. ડી ગુકેશની આ શાનદાર જીત પર બોલિવૂડ અને દક્ષિણની ઘણી હસ્તીઓએ તેમના સંબંધિત સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર સૌથી યુવા ચેસ ચેમ્પિયનને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. અભિનેત્રીમાંથી રાજકારણી બનેલી કંગના રનૌત ગુકેશને અભિનંદન આપનાર પ્રથમ સેલેબ્સમાંની એક હતી.

કંગના રનૌતે ડી ગુકેશને અભિનંદન પાઠવ્યા

કંગના રનૌતે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેણે ડી ગુકેશને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. કંગનાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, ખૂબ સારું! ભારતીય ચેસ માટે એક અદ્ભુત અને ઐતિહાસિક દિવસ. યુવા ગુકેશ ડોમ્મારાજુ, દેશને તમારા પર ખૂબ જ ગર્વ છે, જે વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ જીતનાર સૌથી યુવા ચેસ ખેલાડી બન્યો છે. આ સાથે તેણે ડી ગુકેશનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે.

આર માધવને પણ ખુશી વ્યક્ત કરી

આર માધવને તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર શ્રેણીબદ્ધ પોસ્ટ શેર કરી અને ગુકેશની જીત પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. તેણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું- ‘આ રીતે કરીએ છીએ. અમે જીતીએ છીએ, અમે ઉજવણી કરીએ છીએ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને સર્વશક્તિમાનનો આભાર માનીએ છીએ. વિશ્વ ચેમ્પિયન.’ આરઆરઆર ફેમ જુનિયર એનટીઆરએ પણ ડી ગુકેશને અભિનંદન પાઠવ્યા અને લખ્યું, “ભારતના પ્રતિભાશાળી અને વિશ્વના સૌથી યુવા ચેસ ચેમ્પિયન ડી ગુકેશને ખૂબ જ સલામ. તમારી મહાનતાની યાત્રામાં ઘણી વધુ જીત. ચમકતા રહો!”

A grand salute to @DGukesh , India’s prodigy and the world’s youngest chess champion. Here’s to many more victories on your journey to greatness. Keep shining!

કમલ હાસન અને ચિરંજીવીની પોસ્ટ

History checkmated! Kudos to @DGukesh for becoming the youngest World Champion in chess history. India beams with pride!

Overcoming the opponent’s advantageous white pieces in the final game, speaks volumes of our champions composure and fortitude. pic.twitter.com/zlwlRxH6cX

