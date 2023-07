‘યમુનાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મકાનો ખાલી કરો’, પાણીના વધતા સ્તર પર CM કેજરીવાલની અપીલ

દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ યમુના નદીમાં જળસ્તર વધવાને કારણે પૂરના જોખમને લઈને સતત ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કેજરીવાલના મતે યમુનાના જળસ્તરમાં 45 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડવો એ દિલ્હી માટે સારા સમાચાર નથી. આ દરમિયાન મામલાની ગંભીરતાને જોતા કેજરીવાલે સચિવાલયમાં પૂરની સ્થિતિ પર કટોકટી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠકમાં દિલ્હીના મંત્રીઓ, મેયર અને વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ હાજર છે.

અરવિંદ કેજરીવાલે ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી હતી

મળતી માહિતી મુજબ, સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે આ બેઠક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં લોકોને બચાવવા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થાનો પર પહોંચાડવા અને રાહત સામગ્રીના વિતરણ અંગે ચર્ચા કરવા માટે બોલાવી છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે યમુનાનું જળસ્તર વધી રહ્યું છે અને પૂરની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે. દિલ્હીમાં યમુનાનું ડેન્જર માર્ક 205.33 મીટર છે અને હાલમાં યમુનાનું જળસ્તર 207.71 મીટર પર પહોંચી ગયું છે. છેલ્લી વખત યમુનાનું જળસ્તર 1978માં આટલું હતું. તે સમયે યમુનાનું જળસ્તર 207.49 મીટર હતું.



સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે અપીલ કરી અને કહ્યું, ‘હું યમુના નજીક રહેતા લોકોને અપીલ કરું છું કે તમે જલદીથી ત્યાંથી ખસી જાઓ. અમને કેન્દ્ર સરકારનો સહયોગ પણ મળી રહ્યો છે. દિલ્હી સરકાર સમગ્ર પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે ઝડપથી પ્રયાસ કરી રહી છે. અમે SDRF ટીમને પણ રિઝર્વમાં રહેવા કહ્યું છે. અત્યારે અમારી પ્રાથમિકતા જીવન બચાવવાની છે. દિલ્હીમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી વરસાદ પડ્યો નથી. હિમાચલ પ્રદેશ અને હરિયાણામાંથી પાણી દિલ્હીમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. આ સંદર્ભમાં મેં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ પત્ર લખીને દિલ્હીમાં પ્રવેશતા પાણીના પ્રવાહને ઘટાડવા વિનંતી કરી છે, તો જ આપણે યમુના નદીને વહેતી અટકાવી શકીશું. હું દરેકને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તેમના ઘર ખાલી કરવા વિનંતી કરું છું.

કેજરીવાલની અમિત શાહને અપીલ

કેજરીવાલે આવવા કહ્યું, સેન્ટ્રલ વોટર કમિશને કહ્યું છે કે યમુનાનું જળસ્તર રાત્રે 10-12ની વચ્ચે 207.72 મીટર રહેશે… મેં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે જો શક્ય હોય તો દિલ્હીમાં પાણીની ઝડપ વધે. પહોંચવાનું સહેજ ઘટાડવું જોઈએ. કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્ર શેખાવતે ફોન કરીને કહ્યું કે હથિનીકુંડ માત્ર એક બેરેજ છે અને ત્યાં કોઈ જળાશય નથી. ત્યાં પાણી રોકવાની કોઈ સુવિધા નથી.

My letter to Union Home Minister on Yamuna flood levels… pic.twitter.com/dqDMLWuIfe



અમિત શાહને પત્ર લખીને મદદ માંગી હતી

આ સિવાય દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને દિલ્હીમાં યોજાનારી જી-20 સમિટ અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે થોડા દિવસો પછી રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં G-20 સમિટ યોજાવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં પૂરના સમાચાર વિશ્વ મંચ પર સારો સંદેશ નહીં આપે. આપણે બધાએ સાથે મળીને દિલ્હીના લોકોને આ પરિસ્થિતિમાંથી બચાવવાના છે.

Central Water Commission predicts 207.72 meter water level in Yamuna tonite. Not good news for Delhi.

There have been no rains in Delhi last 2 days, however, levels of Yamuna are rising due to abnormally high volumes of water being released by Haryana at Hathnikund barrage.… pic.twitter.com/3D0SI2eYUm

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 12, 2023