ઈમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ ‘આવારાપન 2’નું ધમાકેદાર ટીઝર રિલીઝ

‘આવારાપન 2’નું ધમાકેદાર ટીઝર તાજેતરમાં રિલીઝ થયું ટ. ટીઝરમાં ઇમરાન હાશ્મી એક્શનમાં છે, અને દિશા પટણીની સુંદર ઝલક પણ છે.
વિશેષ ફિલ્મ્સે આજે “આવારાપન 2” નું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. 2007ની કલ્ટ ક્લાસિક “આવારાપન” ની રજૂઆતના ઓગણીસ વર્ષ પછી તેની સિક્વલ આખરે આવી ગઈ છે. આ ફિલ્મમાં દિશા પટણી અને ઇમરાન હાશ્મી છે.
નિર્માતાઓએ ટીઝર રિલીઝ કર્યું
આજે વિશેષ ફિલ્મ્સે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આગામી ફિલ્મ “આવારાપન 2” નું ટીઝર શેર કર્યું. તેમણે કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે “19 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી’આવારાપન 2′ પૂર્ણ થયું. શિવમ પાછો આવ્યો છે.” ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મી શિવમની ભૂમિકા ભજવતો જોવા મળશે.
ટીઝરમાં શું ખાસ છે?
ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ “આવારાપન 2″ નું ટીઝર આ વાક્યથી શરૂ થાય છે,”કેટલાક લોકોની વાર્તાઓ તેઓ ઇચ્છે તે રીતે સમાપ્ત થતી નથી; તેમની વાર્તાઓ બીજાઓ માટે લખાયેલી હોય છે.” આ ફિલ્મમાં ઇમરાન પણ એક્શનમાં છે. તેમાં શબાના આઝમી અને દિશા પટણીની ખાસ ઝલક પણ છે.
‘આવારાપન 2’ ક્યારે રિલીઝ થશે?
વિશેષ ફિલ્મ્સે આજે ‘આવારાપન 2’નું ટીઝર સત્તાવાર રીતે રિલીઝ કરીને ઇમરાન હાશ્મીના ચાહકોને ખુશ કર્યા છે. ‘આવારાપન 2’ 14 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે, જે સ્વતંત્રતા દિવસના સપ્તાહના અંતે એકરુપ છે.