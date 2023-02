તુર્કી-સીરિયામાં ભૂકંપની તબાહી, મૃતકોની સંખ્યા 5000ને પાર

તુર્કી અને સીરિયામાં 7.8ની તીવ્રતાના શક્તિશાળી ભૂકંપ અને આફ્ટરશોક્સના કારણે અત્યાર સુધીમાં 5000 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. વિશ્વભરના દેશોએ બચાવ પ્રયાસોમાં મદદ માટે ટીમો મોકલી છે. તુર્કીની ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ઇમરજન્સી સેવાઓના 24,400 થી વધુ કર્મચારીઓ રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. અધિકારીઓને ડર છે કે સોમવારે પરોઢ પહેલાં આવેલા ભૂકંપ અને આફ્ટરશોક્સથી મૃત્યુઆંક વધી શકે છે, કારણ કે બચાવકર્તાઓએ મંગળવારે કાટમાળ નીચે ફસાયેલા લોકોને શોધવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

