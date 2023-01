દિલ્હી કાંઝાવાલા અકસ્માત: કાંઝાવાલા કેસમાં યુવતીના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં થયા અનેક ખુલાસા

કાંઝાવાલા કેસમાં પીડિતાનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવી ગયો છે. સ્પેશિયલ સીપી લો એન્ડ ઓર્ડર એસપી હુડ્ડાએ મંગળવારે (3 જાન્યુઆરી) જણાવ્યું હતું કે મૌલાના આઝાદ મેડિકલ કોલેજમાં મૃત યુવતીનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટમાં મૃત્યુનું કામચલાઉ કારણ માથા, કરોડરજ્જુ બંને નીચેના અંગોમાં આંચકો અને હેમરેજ છે.

Provisional report of post mortem of the deceased woman reveals antemortem injuries, shock & haemorrhage & dragging of the body being causes of death. No such injury found on the body that may suggest sexual assault: Sagar Preet Hooda, Special CP Law & Order, Delhi pic.twitter.com/gUX4rK4uJz

— ANI (@ANI) January 3, 2023