સોનમ વાંગચુકને દિલ્હી હાઈકોર્ટનો મોટો ઝટકો

લદ્દાખના અગ્રણી સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક (Sonam Wangchuk) ને પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવાની માંગ પર દિલ્હી હાઈકોર્ટ તરફથી હાલ પૂરતી કોઈ રાહ મળી નથી. અદાલતે રવિવારે સ્પેશિયલ સુનાવણી દરમિયાન સોનમ વાંગચુકને દિલ્હીની સરકારી સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપીને ગુરુગ્રામની ખાનગી મેદાંતા હોસ્પિટલ (Medanta Hospital) માં મોકલવાની અરજીને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી છે. હાઈકોર્ટે સાફ કર્યું છે કે સોનમ વાંગચુકની બગડતી તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર દ્વારા તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાનો નિર્ણય બિલકુલ યોગ્ય અને તબીબી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હતો. કોર્ટે આ મામલે સરકાર અને પોલીસ પાસે 3 દિવસમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ પણ માંગ્યો છે.
જસ્ટિસ મિની પુષ્કર્ણાની કોર્ટની મહત્વની ટિપ્પણી
આ મામલાની સુનાવણી દરમિયાન જસ્ટિસ મિની પુષ્કર્ણાની કોર્ટે અવલોકન કરતાં જણાવ્યું હતું કે, માનવ શરીરની તબીબી સ્થિતિ હંમેશા એક સરખી રહેતી નથી. આવા ગંભીર કટોકટીના મામલાઓમાં અદાલતે બદલાતી પરિસ્થિતિઓ અને વ્યાપક જનહિતને ધ્યાનમાં રાખવું પડે છે. કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે જ્યારે વાંગચુકની તબિયત લથડી, ત્યારે સરકારે તત્પરતા અને સક્રિયતા દાખવીને તેમને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા, જે વહીવટીતંત્રનું એક પ્રશંસનીય અને યોગ્ય પગલું હતું.
વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલની દલીલો
આ અગાઉ, અરજીકર્તા ડો. ગીતાંજલિ જે. અંગમો વતી કોર્ટમાં હાજર રહેલા દેશના વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે અદાલતને વિનંતી કરી હતી કે, સોનમ વાંગચુકને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં તેમના અંગત ડોક્ટરો અને વકીલોને મળવા દેવામાં આવી રહ્યા નથી. સિબ્બલે કોર્ટને અપીલ કરી હતી કે ગુરુગ્રામની ખાનગી મેદાંતા હોસ્પિટલ તેમને એડમિટ કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયાર છે અને ત્યાંથી એમ્બ્યુલન્સ પણ મોકલી શકાય તેમ છે, જેથી દર્દીની સુવિધા માટે તેમને ત્યાં ટ્રાન્સફર કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે.
કેન્દ્ર સરકાર અને ASG નો પક્ષ
બીજી તરફ, કેન્દ્ર સરકાર વતી હાજર રહેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (ASG) ચેતન શર્માએ હાઈકોર્ટને ભરોસો આપ્યો હતો કે સફદરજંગ અને એઈમ્સ (AIIMS) ના વરિષ્ઠ ડોક્ટરોની સ્પેશિયલ ટીમ 24 કલાક તેમની સેહત પર કડક નજર રાખી રહી છે અને શ્રેષ્ઠ સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે. અદાલતે સરકારની આ દલીલો અને તબીબી વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કર્યો હતો. આ સાથે જ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સોનમ વાંગચુક કોઈપણ પ્રકારની પોલીસ અથવા સરકારી કસ્ટડીમાં (Detention) નથી. તેમના પરિવારના સભ્યોને હોસ્પિટલમાં તેમને મળવાની અને તેમની સાથે રહેવાની સંપૂર્ણ છૂટ આપવામાં આવી છે.