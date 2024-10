રાજનાથ સિંહે સેનાના જવાનો સાથે દિવાળી મનાવી

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે બુધવારે આસામના તેઝપુરમાં 4 કોર્પ્સ હેડક્વાર્ટર ખાતે સૈનિકો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી. સૈનિકોને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે ચીન સાથે છૂટાછેડા એટલા માટે થયા છે કારણ કે તમારી બહાદુરીની કહાની દરેક સુધી પહોંચી છે.રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને દિવાળીના પર્વ પર તમારી વચ્ચે રહેવાની તક મળી. મારે આજે તવાંગ પહોંચવાનું હતું. મારું ‘બદખાના’ પણ ત્યાંના બહાદુર સૈનિકો સાથે તવાંગમાં રહેવાનું હતું, પણ કદાચ ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે હું તેજપુરના ‘બદખાના’માં બહાદુર સૈનિકો સાથે જોડાઈ જાઉં.

Delighted to interact with our brave armed forces personnel and celebrate Diwali at Tezpur. https://t.co/PeUAdMSXVl pic.twitter.com/FaKpxXDxXd

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 30, 2024