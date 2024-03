CWC બેઠક : ‘5 ન્યાય અને 25 ગેરંટી’… મેનિફેસ્ટો પર ચર્ચા

દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટર ખાતે CWCની બેઠક યોજાઈ હતી. કોંગ્રેસની બેઠકમાં લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટેના ચૂંટણી ઢંઢેરાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી પણ હાજર હતા. બેઠક બાદ ખડગેએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી (CWC)ની બેઠકમાં અમે કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટો પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી હતી. મેનિફેસ્ટો કમિટીએ પહેલા જ ડ્રાફ્ટને મંજૂરી માટે CWCને મોકલી દીધો હતો. બેઠક દરમિયાન પ્રમુખ ખડગેએ ઉપસ્થિત નેતાઓને કાર્યકર્તાઓને જાહેરનામામાં સામેલ દરેક મુદ્દાને દેશના દરેક ગામ અને ઘર સુધી લઈ જવા કહ્યું.

The 5 pillars of #BharatJodoNyayYatra – Kisan Nyay, Yuva Nyay, Naari Nyay, Shramik Nyay and Hissedari Nyay have 5 guarantees each.

The Congress Working Committee (CWC) deliberated thoroughly on the Congress Manifesto, today.

કોંગ્રેસ ન્યાય પત્ર આપશે

કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC)ની બેઠકમાં કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે કહ્યું કે પક્ષ (કોંગ્રેસ) માત્ર ‘ઘોષણાપત્ર’ જ નહીં પરંતુ ‘ન્યાય પત્ર’ પણ બહાર પાડશે જેથી લોકો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય જોઈ શકે. બીજી તરફ, કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે સીડબ્લ્યુસીએ પાર્ટીની ગેરંટીને પાયાના સ્તર સુધી લઈ જવા માટે રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે. કેસી વેણુગોપાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સીડબ્લ્યુસીએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ માટે લોકસભા ચૂંટણી માટે પાર્ટીના મેનિફેસ્ટોને અંતિમ મંજૂરી આપવા અને તેને રિલીઝ કરવાની તારીખ નક્કી કરી છે.

બીજેપીનું ભાગ્ય 2004ના ‘ઈન્ડિયા શાઈનિંગ’ સ્લોગન જેવું થશે – ખડગે

કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી કોમ્યુનિકેશન ઈન્ચાર્જ જયરામ રમેશે કહ્યું કે આજે અમે જે બેઠક યોજી હતી તે માત્ર અમારા મેનિફેસ્ટો માટે નહીં પરંતુ અમારા ‘ન્યાય પત્ર’ માટે હતી. આગામી લોકસભા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. આજની બેઠકમાં અમારા એજન્ડાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 63 દિવસથી રાહુલ ગાંધી અમારા 5 ન્યાયાધીશોની વાત કરી રહ્યા છે અને 25 ગેરંટીની જાહેરાત કરી છે. આ માત્ર એક સાદો મેનિફેસ્ટો નથી પરંતુ એક મહત્વપૂર્ણ ‘ન્યાય પત્ર’ છે જેથી કરીને આપણા દેશના લોકો વધુ સારું ભવિષ્ય જોઈ શકે.

The Congress Working Committee had a detailed discussion on the manifesto for the upcoming 2024 General Elections. The meeting, chaired by Congress President Shri @kharge, was attended by CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji and Shri @RahulGandhi, among others.

The CWC has… pic.twitter.com/qWOjuJkkq6

— Congress (@INCIndia) March 19, 2024