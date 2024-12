ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીને લઈને ફરી વિવાદ છેડાયો

પાકિસ્તાનમાં આયોજિત થનારી ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હજુ સમાપ્ત થતો જણાતો નથી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ ટૂર્નામેન્ટ માટે પાકિસ્તાન જવાનો ઈન્કાર કરી દીધો હતો. BCCIએ પાડોશી દેશને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 માટે પાકિસ્તાન જવાનો ઇનકાર કરવા બદલ વળતરની ઓફર કરી હતી. જેને હવે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ફગાવી દીધી છે.

PCB માટે રાષ્ટ્રીય સન્માન જરૂરી છે

ધ એક્સપ્રેસ ટ્રિબ્યુન અનુસાર, બીસીસીઆઈએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 માટે પાકિસ્તાન જવાનો ભારતનો ઇનકાર કરવા બદલ પીસીબીને વળતર તરીકે પૈસાની ઓફર કરી હતી. જો કે, પાકિસ્તાને આ ઓફરને નકારી કાઢી અને પૈસા કરતાં રાષ્ટ્રીય સન્માન જાળવવાનું પસંદ કર્યું. ભારતના પ્રસ્તાવને સ્વીકારવાને બદલે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટે એક મોડેલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેના હેઠળ બંને દેશો આગામી 3 વર્ષમાં ICC ટૂર્નામેન્ટ માટે તેમની ટીમોને એકબીજાના દેશોમાં નહીં મોકલે.

