IPL 2025 : રિટેન્શન પ્લેયરની સંપૂર્ણ યાદી

તમામ 10 ટીમોએ IPL 2025 માટે તેમની રીટેન્શન લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. મોટા સમાચાર એ છે કે એમએસ ધોની IPL 2025 રમશે અને તેને ચેન્નાઈએ જાળવી રાખ્યો છે. જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે રિષભ પંતને રિટેન કર્યો નથી. કેએલ રાહુલ પણ લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સમાંથી બહાર છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે રોહિત શર્મા સહિત 5 ખેલાડીઓને રિટેન કર્યા છે. બેંગલુરુએ માત્ર ત્રણ ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા છે જેમાં વિરાટ કોહલી, રજત પાટીદાર અને યશ દયાલનો સમાવેશ થાય છે. પંજાબની ટીમે માત્ર 2 ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા છે.

The wait is over and the retentions are 𝙃𝙀𝙍𝙀! 🔥

Here are all the players retained by the 🔟 teams ahead of the #TATAIPL Auction 💪

What do you make of the retention choices 🤔 pic.twitter.com/VCd0REe5Ea

— IndianPremierLeague (@IPL) October 31, 2024