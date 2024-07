હરભજન, યુવરાજ અને રૈના વિરુદ્ધ દિલ્હી પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ

ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં ઈંગ્લેન્ડમાં પૂર્ણ થયેલી લિજેન્ડ ક્રિકેટ ચેમ્પિયનશિપમાં જીત નોંધાવી છે. આ પછી હરભજને ઈન્ટરનેટ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો. આમાં આ ત્રણેય વિકલાંગોની જેમ ચાલી રહ્યા છે. આના પર દિલ્હીમાં દિવ્યાંગો માટે કામ કરતી એક NGOએ ત્રણેય ક્રિકેટરો વિરુદ્ધ અમર કોલોની પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. NGOએ ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે વીડિયોમાં ત્રણેય ખેલાડીઓ વિકલાંગ લોકોનું અપમાન કરતા જોવા મળે છે, તેથી ત્રણેય વિરુદ્ધ કેસ નોંધવો જોઈએ. પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.

This isn’t funny

Para-badminton star Manasi Joshi condemns Harbhajan, Raina & Yuvraj for mocking disabilities.

Also police complaint has been filed against former cricketers.#HarbhajanSingh #SureshRaina#YuvrajSingh #GurkeeratMann pic.twitter.com/KQOR4OKcz7

