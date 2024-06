VIDEO : ચીને ફરી કર્યો ગલવાન જેવો હુમલો

ચીને ફરી એકવાર ગલવાન જેવી ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. આ વખતે તેણે દક્ષિણ ચીન સાગરમાં ફિલિપાઈન્સ નેવીને નિશાન બનાવ્યું છે. હથોડા અને છરીઓથી સજ્જ ચીની સૈનિકોએ ફિલિપિનો સૈનિકોને ઘેરી લીધા અને તેમની બોટ પર હુમલો કર્યો.

The CCG continued its relentless harassment of AFP troops through a series of aggressive actions. pic.twitter.com/EvevDjSyPQ

— Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) June 19, 2024