મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂકથી રાહુલ ગાંધી નારાજ.. આપી આવી પ્રતિક્રિયા!

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર એક પોસ્ટ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર પર ચૂંટણી કમિશનરની પસંદગી પ્રક્રિયામાં દખલ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી કમિશનર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક સંબંધિત સમિતિની બેઠક દરમિયાન તેમણે વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાનને અસંમતિ નોંધ સુપરત કરી હતી. આ નોંધમાં રાહુલ ગાંધીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચની સ્વતંત્રતા, ખાસ કરીને ચૂંટણી કમિશનર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂકની પ્રક્રિયા, સરકારી દખલગીરીથી મુક્ત હોવી જોઈએ.

રાહુલ ગાંધીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે મોદી સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને આ પસંદગી સમિતિમાંથી દૂર કર્યા છે. આના કારણે ચૂંટણી પ્રક્રિયાની પારદર્શિતા અંગે મતદારોની ચિંતા વધુ વધી ગઈ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ સરકાર દ્વારા પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી જવાનો પ્રયાસ છે અને લોકશાહી સંસ્થાઓની ગરિમાનું ઉલ્લંઘન છે.

During the meeting of the committee to select the next Election Commissioner, I presented a dissent note to the PM and HM, that stated: The most fundamental aspect of an independent Election Commission free from executive interference is the process of choosing the Election… pic.twitter.com/JeL9WSfq3X

