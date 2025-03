ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી : ભારત ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી સેમિફાઈનલમાં પહોંચ્યું

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ના તેમની છેલ્લી લીગ સ્ટેજ મેચમાં વરુણ ચક્રવર્તીના પંજામાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 44 રનથી હરાવ્યું. હવે સેમિફાઇનલમાં ભારતનો મુકાબલો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થશે. ભારત પાસે ODI વર્લ્ડ કપ 2023 ની ફાઇનલમાં મળેલી હારનો બદલો લેવાની તક હશે. આ મેચમાં જ્યારે ભારતીય ટીમ પાસે બે ઝડપી બોલિંગ અને ચાર સ્પિન બોલિંગ વિકલ્પો હતા, ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણ ઝડપી બોલિંગ અને ત્રણ સ્પિન બોલિંગ વિકલ્પો સાથે આવ્યું. ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, ન્યુઝીલેન્ડે ધીમી પિચ પર ધીમા બોલનો એટલો સારો ઉપયોગ કર્યો કે ભારત 50 ઓવરમાં નવ વિકેટે ફક્ત 249 રન જ બનાવી શક્યું. જવાબમાં કિવી ટીમ 205 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

