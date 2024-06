BJP ઑફિસની બહાર બોમ્બ જેવી શંકાસ્પદ વસ્તુ મળતા હડકંપ

રવિવારે પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં BJP ઑફિસની બહાર બોમ્બ જેવી શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી હતી. આ અંગેની માહિતી મળતા જ બંગાળ પોલીસની ટીમ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. હાલ ભાજપ કાર્યાલયની બહાર શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવતા ડોગ સ્કવોડ, પોલીસ ટીમ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં ઓફિસની અંદર અને બહાર સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.

#watch : #Bomb disposal squad of #KolkataPolice recovers a bomb found in front of #Bjp party office in north #Kolkata just ahead of fact finding team’s visit. Police probe on. pic.twitter.com/s9j9uW36sQ

બીજેપી આઈટી સેલના ચીફ અમિત માલવિયાએ એક્સ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું છે કે કોલકાતાના મધ્યમાં બીજેપીની 6, મુરલીધર લેન ઓફિસની બહાર દેશી બનાવટનો બોમ્બ મળી આવ્યો છે, જ્યારે એક હાઈપ્રોફાઈલ ફેક્ટ-ફાઈન્ડિંગ એજન્સી પોસ્ટ-પોલની તપાસ કરી રહી છે. ફાઈન્ડિંગ કમિટીના કાર્યાલયના આગમન પહેલા હિંસા જેમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, કેબિનેટ મંત્રી, યુપીના ડીજીપી અને અન્ય ઘણા લોકો સામેલ હતા. માલવિયાએ કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળના ગૃહમંત્રી તરીકે મમતા બેનર્જી આ ક્ષતિ માટે સીધા જવાબદાર છે.

Crude bomb found outside BJP’s 6, Muralidhar Lane office, in the heart of Kolkata, just before the high profile fact finding committee, looking into the post poll violence, comprising of a former Chief Minister, Cabinet Minister, DGP of UP, among others, was scheduled to visit… pic.twitter.com/O99RB8M5dX

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 16, 2024