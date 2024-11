અક્ષય કુમારથી લઈ સોહા અલી ખાને પાઠવી દિવાળીની શુભકામના

મુંબઈ: પ્રકાશનો તહેવાર દિવાળીએ દેશભરના કરોડો લોકોના હૃદયને રોશન કર્યા છે. બોલિવૂડ સ્ટાર્સ આ ખાસ અવસર પર તેમના ચાહકોને શુભેચ્છાઓ આપીને ઉજવણીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. દિવાળીના તહેવારને લઈને માત્ર દર્શકોમાં જ નહીં પરંતુ બોલિવૂડ સ્ટાર્સમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અક્ષય કુમારથી લઈને અલ્લુ અર્જુન સુધી ઘણા કલાકારોએ પવિત્ર તહેવારની ખુશી ચાહકો સાથે શેર કરી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના ચાહકોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

અક્ષય કુમારે અભિનંદન પાઠવ્યા

Wishing you and your loved ones a very #HappyDiwali ✨🪔 pic.twitter.com/hpZK8lD59i

અજય દેવગનની બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ ‘સિંઘમ અગેન’માં તેના કેમિયો માટે તૈયારી કરી રહેલા અક્ષય કુમારે X પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. તેમણે લખ્યું છે,’દરેક હૃદયમાં ખુશી, દરેક ઘરમાં તેજ. તમને અને તમારા પ્રિયજનોને દિવાળીની શુભકામનાઓ.’

આ રીતે કરીનાએ શુભ દિવસની શરૂઆત કરી

કરીના કપૂર ખાન પણ ‘સિંઘમ 3’માં ભૂમિકા ભજવવાની છે. તેણીએ તાજેતરમાં તેના ફેન્સને બીચ વેકેશનમાંથી કેટલીક તસવીર શેર કરી છે. તેણીએ પોસ્ટમાં લખ્યું છે, ‘સ્વપ્ન જોવાની હિંમત… પ્રકાશનો અનુભવ કરવા… હેપ્પી દિવાળી, મિત્રો.’

કંગનાએ તેના ચાહકોને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી

કંગના રનૌતે દિવસની શરૂઆતમાં એક હૃદયસ્પર્શી વિડીયો શેર કરીને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે,’ધન, સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંવાદિતાના મહાન તહેવાર દિવાળીની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.’

અલ્લુ અર્જુને પણ ચાહકોને શુભેચ્છા પાઠવી

Happy Diwali to you and your family . May this festival of lights bring in new light into your lives 🖤 pic.twitter.com/fsV8TwGdKX

— Allu Arjun (@alluarjun) October 31, 2024