ભાજપે તેલંગાણામાં ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી બહાર પાડી

દેશના પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પછી, તમામ પક્ષોએ ચૂંટણી જંગમાં તેમના સૈનિકોને મેદાનમાં ઉતારવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પાર્ટીએ રવિવારે તેલંગાણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. 119 વિધાનસભા બેઠકો ધરાવતા રાજ્યમાં પાર્ટીએ પ્રથમ યાદીમાં 52 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. જેમાં ત્રણ સાંસદોને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે, જ્યારે 12 મહિલાઓને ટિકિટ મળી છે.

આ સાંસદોને ટિકિટ આપવામાં આવી

પ્રથમ યાદી અનુસાર તેલંગાણા બીજેપી અધ્યક્ષ અને કેદી સંજય કુમારને કરીમનગર સીટ પરથી પાર્ટીના ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. અન્ય બે સાંસદોમાં પાર્ટીએ કોર્ટલા બેઠક પરથી સાંસદ ધર્મપુરી અરવિંદને ટિકિટ આપી છે જ્યારે સોયમ બાપુ રાવને બોથ બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. આ અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત બેઠક છે.

The Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party has decided the following names for the ensuing General Elections to the Legislative Assembly of Telangana. pic.twitter.com/dnadYpuiYa

