Bigg Boss OTT: ‘આ મનોરંજન નથી, ગંદકી છે’, બે પત્નીવાળા સ્પર્ધક પર ભડકી અભિનેત્રી

મુંબઈ: બિગ બોસ ઓટીટી 3 શરૂ થઈ ગયું છે. જ્યાં એક તરફ દર્શકો રિયાલિટી શોની મજા માણી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ બિગ બોસ 14 અને બિગ બોસ 15નો ભાગ રહી ચૂકેલી અભિનેત્રી દેવોલિના ભટ્ટાચારજી શોના કેટલાક સ્પર્ધકો પર ભડકી છે. ખરેખર, દેવોલીનાએ યુટ્યુબ સ્પર્ધક અરમાન મલિકની તેની બે પત્નીઓ સાથેની લવસ્ટોરી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

યુટ્યુબર સ્પર્ધક અરમાન મલિકને પાયલ મલિક અને કૃતિકા મલિક નામની બે પત્નીઓ છે. અરમાનની સાથે તેની બંને પત્નીઓએ પણ આ શોમાં સ્પર્ધક તરીકે ભાગ લીધો છે. પ્રીમિયર એપિસોડ દરમિયાન તેણે તેની લવ સ્ટોરી કહી,જે સાંભળ્યા પછી દેવોલીનાએ તેનું નામ લીધા વિના તેના પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.

‘આ મનોરંજન નથી, આ ગંદકી છે’

એક્સ પર એક લાંબી પોસ્ટ પોસ્ટ કરતા દેવોલીનાએ લખ્યું- ‘શું તમને લાગે છે કે આ મનોરંજન છે? આ મનોરંજન નથી, આ ગંદકી છે. તેને હળવાશથી લેવાની ભૂલ ન કરો કારણ કે તે માત્ર એક રીલ નથી, તે વાસ્તવિક છે. આઈ મીન, મને એ પણ સમજાતું નથી કે આ બેશરમીને મનોરંજન કેવી રીતે કહી શકાય? હું ફક્ત તેના વિશે સાંભળીને અણગમો અનુભવું છું. માત્ર 6-7 દિવસમાં અમે પ્રેમમાં પડ્યા, લગ્ન કર્યા અને પછી પત્નીના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ સાથે પણ એવું જ થયું. આ મારી કલ્પના બહારની વાત છે.

Do you think this is entertainment? This is not entertainment, it’s filth. Don’t make the mistake of taking this lightly because it’s not just a reel, it’s real. I mean, I can’t even understand how anyone can call this shamelessness entertainment ? I feel disgusted just hearing… https://t.co/BVeVjGrTm2

