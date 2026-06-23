AAP નેતા ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની જેલની સજા

ગુજરાતના રાજકારણમાં ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં આમ આદમી પાર્ટીનો જનાધાર મજબૂત કરી રહેલા ફાયરબ્રાન્ડ નેતા અને ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાની એક અદાલતે મંગળવારે ચૈતર વસાવા, તેમની પત્ની અને અન્ય 6 સહયોગીઓ સહિત કુલ 8 લોકોને વન વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે કાયદો હાથમાં લેવાના ગંભીર ગુનામાં 7 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ એ. વી. હીરપરાએ તમામ પુરાવા અને સાક્ષીઓને આધારે આ ચુકાદો આપ્યો છે. અદાલતનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી આગામી ચૂંટણીઓની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. ચૈતર વસાવાને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના અત્યંત નજીકના માનવામાં આવે છે અને 2022 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ડેડિયાપાડા બેઠક પર ભવ્ય જીત મેળવ્યા બાદ, તેઓ ગુજરાત ‘આપ’ માટે આદિવાસી વિસ્તારોમાં મુખ્ય ચહેરો બન્યા હતા.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ? (કેસની વિગત)
આ સમગ્ર મામલો આશરે ત્રણ વર્ષ જૂનો છે. વન વિભાગના અધિકારીઓએ સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર રીતે ઉગાડવામાં આવેલા પાકને હટાવવાની ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી, જેના કારણે સ્થાનિક સ્તરે મોટો વિવાદ ઊભો થયો હતો. 30 October 2023 ના રોજ, આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે વન વિભાગના 5 અધિકારીઓને ડેડિયાપાડા ટાઉન ખાતે આવેલા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન મામલો બિચક્યો હતો.
ત્યારબાદ 2 November 2023 ના રોજ પોલીસ મથકે નોંધાયેલી એફઆઈઆર (FIR) મુજબ, ચૈતર વસાવા અને તેમના સમર્થકોએ વન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે અભદ્ર વર્તન કર્યું, ગાળો ભાંડી અને એક અધિકારી પર શારીરિક હુમલો પણ કર્યો હતો. તેમણે વન વિભાગની અતિક્રમણ વિરોધી કાર્યવાહીથી પ્રભાવિત થયેલા ખેડૂતોને વળતર આપવાના નામે અધિકારીઓ પાસે નાણાં (ખંડણી) ની માંગણી કરી હતી.
હવામાં ફાયરિંગ અને ખંડણીનો આરોપ
તપાસ દરમિયાન એવો પણ સનસનાટીભર્યો આરોપ લાગ્યો હતો કે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પોતાના લાયસન્સવાળા હથિયારથી ડર ફેલાવવા માટે હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ કારણે તેમના વિરુદ્ધ આર્મ્સ એક્ટ (Arms Act), રમખાણો કરવા (Rioting), જબરદસ્તીથી વસૂલાત (Extortion) અને સરકારી કર્મચારીને તેની ફરજ બજાવતા રોકવા સહિતની અનેક ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ દાવો કર્યો હતો કે વસાવાના પીએ (PA) એ પણ બીજા દિવસે વન અધિકારીઓનો સંપર્ક કરીને નુકસાનીના પૈસા માંગ્યા હતા અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાય તે પહેલા જ એક ગ્રામીણને આ પૈસા મળી પણ ગયા હતા.
લાંબા સમય સુધી અંડરગ્રાઉન્ડ રહ્યા બાદ કર્યું હતું સરેન્ડર
આ ઘટના બન્યા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી અને કેટલાક અન્ય આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી. જો કે, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ધરપકડથી બચવા માટે ઘણા દિવસો સુધી ભૂગર્ભ (લાપતા) રહ્યા હતા. આખરે કાયદાકીય ભીંસ વધતા તેમણે 14 December 2023 ના રોજ પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું અને જેલ જવું પડ્યું હતું. પાછળથી, 2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભરૂચ બેઠક પરથી ઈન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા બાદ તેમને અદાલતમાંથી જામીન મળ્યા હતા.
હાલ આ ચુકાદા અંગે આમ આદમી પાર્ટી કે ચૈતર વસાવા તરફથી કોઈ સત્તાવાર વિસ્તૃત પ્રતિક્રિયા આવી નથી, પરંતુ રાજકીય સૂત્રોનું કહેવું છે કે વસાવા આ સજાના આદેશ સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં (High Court) અપીલ દાખલ કરશે અને સજા પર સ્ટે (રોક) મેળવવાની માંગ કરશે જેથી તેમનું ધારાસભ્ય પદ અને રાજકીય ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહી શકે.