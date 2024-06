BAN vs NED: બાંગ્લાદેશે નેધરલેન્ડને 14 રને હરાવ્યું

બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપ 2024ના સુપર-8 રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ગ્રુપ ડીની તેની ત્રીજી મેચમાં બાંગ્લાદેશે જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું અને નેધરલેન્ડને 25 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે ટીમ બીજા રાઉન્ડની નજીક પહોંચી ગઈ છે. બાંગ્લાદેશની જીતે ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન શ્રીલંકાને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દીધું છે. દસ વર્ષ પહેલા 2014માં ટાઈટલ જીતનાર શ્રીલંકા વિશ્વ કપમાંથી બહાર થનારી પ્રથમ મોટી ટીમ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા આ ​​ગ્રુપમાંથી સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય થઈ ચૂક્યું છે.

It’s a win for 🇧🇩 in St. Vincent 🙌

Rishad Hossain’s match-defining spell of 3/33 guides Bangladesh to a crucial victory against the Netherlands 👏#T20WorldCup | #BANvNED | 📝: https://t.co/7dRQdiMqTY pic.twitter.com/cN1QmBWbqq

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 13, 2024