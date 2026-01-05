આસામમાં 5.1 તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ

ઉત્તર પૂર્વ ભારતના અનેક રાજ્યોમાં ભૂકંપના તીવ્ર ઝટકાઓ અનુભવાયા હતા. ખાસ કરીને આસામમાં ધરતી હચમચી ઉઠી હતી, જેના કારણે લોકોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો. વહેલી સવારનો સમય હોવાથી ઘણા લોકો ઊંઘમાં હતા, પરંતુ અચાનક આવેલા ઝટકાઓએ તેમને ઘરોમાંથી બહાર નીકળવા મજબૂર કરી દીધા. ભૂકંપના આંચકાઓ એટલા સ્પષ્ટ હતા કે અસામ સાથેસાથે મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ લોકો એ તેનો અનુભવ કર્યો.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS) દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 5.1 નોંધાઈ છે. વહેલી સવારના આ ઝટકાઓએ સમગ્ર ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં ચિંતાનો માહોલ ઊભો કરી દીધો હતો અને થોડા સમય માટે દૈનિક જીવન થંભી ગયું હતું. ભૂકંપનું કેન્દ્ર આસામના મોરીગાંવજિલ્લામાં નોંધાયું હતું. ભૂમિની અંદર લગભગ 50 કિલોમીટર ઊંડાઈએ તેનું કેન્દ્ર હોવાને કારણે ઝટકાઓ વ્યાપક વિસ્તારમાં અનુભવાયા હતા.
આસામના અનેક જિલ્લાઓમાં લોકો ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. ઘણી જગ્યાએ ફેન, લાઈટ્સ અને ફર્નિચર હલતા જોવા મળ્યા. મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ લોકોમાં ભય જોવા મળ્યો હતો અને કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકોએ ખુલ્લી જગ્યાઓમાં શરણ લીધી હતી. સ્થાનિક સ્તરે પોલીસ અને પ્રશાસનને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બન્યા વગર સ્થિતિ સંભાળી શકાય.
રાહતની વાત એ છે કે આ ભૂકંપથી અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિ કે મોટા સંપત્તિ નુકસાનની માહિતી સામે આવી નથી. સ્થાનિક પ્રશાસન અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમો સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે અને લોકોকে અફવાઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે ઉત્તર પૂર્વ ભારત ભૂકંપ માટે સંવેદનશીલ ઝોનમાં આવે છે અને આવી તીવ્રતાના ભૂકંપ સમયાંતરે આવતાં રહે છે. તેમ છતાં, લોકોને સાવચેત રહેવાની અને ભવિષ્યમાં આવનારા આફ્ટરશોક્સ અંગે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. પ્રશાસન દ્વારા લોકોને સલામતી સંબંધિત માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે જેથી કોઈ પણ સંભવિત જોખમથી બચી શકાય.