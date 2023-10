એશિયન ગેમ્સ 2023: ભારતે શૂટિંગમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર જીત્યા

એશિયન ગેમ્સ 2023માં ભારત માટે રવિવારનો દિવસ સારો રહ્યો. સમાચાર લખાય છે ત્યાં સુધી ટીમ ઈન્ડિયાએ એક ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા હતા. ભારતે શૂટિંગમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર જીત્યા હતા. ભારતની રાજેશ્વરી કુમાર, મનીષા કીર અને પ્રીતિ રજકે મહિલા ટીમ ઈવેન્ટ ટ્રેપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સિલ્વર જીત્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે રાજેશ્વરીની જેમ તેના પિતા પણ શૂટર રહી ચૂક્યા છે. રાજેશ્વરીના પિતા રણધીર સિંહે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.

